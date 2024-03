Wybory 2024 w Krakowie na żywo. W sobotę konwencje programowe Stanisława Mazura i Łukasz Gibały

– Chcemy lepszej komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej tu i teraz, dostępnej dla każdego, niezależnie jak daleko od centrum mieszka – przedstawiciele stowarzyszenia Młodzi Razem, startujący do Rady Miasta Krakowa z listy Łukasza Gibały przekonywali o konieczności inwestycji w transport zbiorowy.

W konferencji udział wzięła także posłanki Partii Razem: Daria Gosek-Popiołek i Paulina Matysiak – przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym, która odwiedziła Kraków przy okazji trwającego właśnie Kongresu Bezpieczeństwa Drogowego.

Nie ma transportu miejskiego, bez współpracy z całą aglomeracją

– Transport zbiorowy to niezwykle ważna usługa publiczna, z której korzystamy wszyscy, czy to dojeżdżając do szkoły, pracy, lekarza, czy spotkania lub zakupy – mówiła posłanka Matysiak – Poprawa jego jakości odpowiada na potrzeby mieszkańców. Nie bez przyczyny jesteśmy dzisiaj w centrum przesiadkowym Górka Narodowa P&R, bo takie miejsca są kluczowe. Pokazują, że mieszkańcy okolicznych miejscowości mogą tutaj zaparkować auto i już dalej, do centrum, jechać tramwajem czy autobusem, żeby nie generować korków i zanieczyszczenia hałasem i spalinami. – zauważyła parlamentarzystka.

Jednak transport aglomeracyjny to nie wszystko. O konkretnych rozwiązaniach problemów z krakowskim transportem miejskim opowiadali kandydaci do Rady Miasta Krakowa.

Powrót biletu semestralnego, tramwaj na Kliny i autobusy co 15 minut

Emilia Drobot, kandydatka z miejsca 2. w okręgu 5 (Bieżanów-Prokocim, Podgórze) podkreślała zmagania, z jakimi mierzą się studenci: – Studenci są w większości osobami niezameldowanymi w Krakowie, co wyklucza ich z możliwości korzystania z „biletu semestralnego” czyli półrocznego dla mieszkańca. Tymczasem bilet półroczny jest aż o 267 złotych tańszy niż 6 ulgowych biletów miesięcznych. – Drobot postulowała powrót biletu semestralnego, który mogą kupić także osoby bez meldunku w Krakowie oraz rozszerzenie go na pozostałe strefy. Mówiła też o białych plamach na mapie transportu w Krakowie: – Kandyduję z okręgu 5, gdzie osiedlami wykluczonymi komunikacyjnie są Rżąka oraz Złocień. Jako radnej będzie mi zależeć na wyciągnięciu projektów z zamrażarki i doprowadzeniu inwestycji do końca, by mieszkańcy mieli wybór i samochód nie był nie tylko bardziej atrakcyjny, ale też przestał być jedynym realnym sposobem dojazdu.