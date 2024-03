Wybory 2024 w Krakowie na żywo. Jest nowy sondaż prezydencki. Faworyt jest jeden?

Podczas spotkania prasowego, które zostało zorganizowane 29 lutego, w czwartek na Alei Róż w Nowej Hucie, Koalicja Obywatelska przedstawiła swoich kandydatów do Rady Miasta Krakowa. - Lista, którą przedstawiamy jest to lista zwycięska. Jesteśmy przekonani o tym, że będziemy w każdym okręgu walczyć o trzy mandaty i że te wybory do rady miasta wygramy - podkreślał Aleksander Miszalski, kandydat na prezydenta Krakowa. W KO znalazło się miejsce dla Nowej Lewicy, choć na poziomie centralnym nie było porozumienia ws. utworzenia wspólnego komitetu wyborczego.

