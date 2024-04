Wybory 2024 w Krakowie. Aleksander Miszalski od rana na nogach. Zwycięzca I tury rozdawał kawę na Rondzie Mogilskim

- Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom, którzy głosowali w tych wyborach - nie tylko na mnie, ale też na moich kontrkandydatów, którym gratuluję wyników. Przechodzimy do II tury kampanii i będziemy działać tak jak do tej pory. Będziemy rozmawiać z mieszkańcami, rozdawać kawę, materiały wyborcze i przekonywać do naszego programu. Kraków potrzebuje zmiany i oczekuje zmian, ale merytorycznych, przemyślanych, nie w tonie radykalizmu, populizmu czy wzajemnego oskarżania się. Dlatego język tej kampanii będzie językiem dialogu, dlatego zapraszam wszystkich do współpracy. Chcemy zbudować Kraków, który będzie otwarty na rozmowy ze wszystkimi i na poglądy - mówił Aleksander Miszalski