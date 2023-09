Wybory 2023 w Krakowie. Kandydaci Lewicy do Sejmu zaapelowali o "Koniec z kościelnymi przywilejami"

Jesteśmy przeciwko przywilejom

- Lewica mówi jasno, nie jesteśmy przeciwko wierze, jesteśmy przeciwko przywilejom, które muszą się skończyć. W kwestiach finansowych, zaoszczędzone w ten sposób pieniądze trafią do obywateli w postaci lepszej edukacji, dobrego systemu ochrony zdrowia. Kościół powinien być finansowany przez wiernych i o to zadbamy w nowym rządzie - mówił Maciej Gdula, poseł Lewicy.

O obecności księży w szkole mówiła Monika Frenkiel z Nowej Lewicy – Szkoła to przede wszystkim miejsce wiedzy i nauki, nie mitologii i indoktrynacji. Według raportu CBOS za 2022 rok tylko co czwarta osoba między 18 a 24 rokiem życia bierze udział w praktykach religijnych. Jako Lewica obiecujemy wyprowadzić religię ze szkół do salek katechetycznych; dość finansowania księży i katechetów z państwowych pieniędzy – zapowiedziała kandydatka do Sejmu.