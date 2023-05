Wybierz się na wycieczkę z PTTK, by poznać lepiej okolice Krakowa

Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Akcja „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” jest organizowana od 1973 roku. To odbywające się od wiosny do jesieni piesze wycieczki: nizinne po okolicach Krakowa i górskie po Beskidach. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Celem akcji jest propagowanie historii i atrakcji regionu oraz aktywnego modelu spędzania wolnego czasu, a także promocja szlaków turystycznych oraz dziedzictwa materialnego, kulturowego i przyrodniczego Małopolski.

Samotna skała Kopytko

Kolejna w tym sezonie wyprawa odbędzie się w sobotę 13 maja, a jej tytuł to „Gdzie »Kopytko« jest granicą” . Trasa liczy ok. 12 km. Oto jej punkty i atrakcje: Świątniki Górne – kościół, Muzeum Ślusarstwa – Las Dziadowiec – Skała „Kopytko” – Siepraw (kościoły, źródło bł. Anieli Salawy) – Łysa Góra – Olszowice.

Dla chętnych do udziału w wycieczce zbiórka na dworcu autobusowym KMK „Borek Fałęcki” o godz. 8:15. Odjazd autobusu nr 215 o 8:35, a wymarsz na trasę ze Świątnik Górnych ok. godz. 9. Powrót do Krakowa jest planowany ok. 16:50.