Wybierasz się na urlop do Rzymu? Wstęp do Koloseum tylko z biletem imiennym

Ceny biletów do Koloseum w Rzymie 2023

Zmiany w Koloseum mają zapewnić turystom łatwy i wygodny dostęp do zabytku

Nowe zasady wstępu do Koloseum

Nowe zasady wstępu do Koloseum

Bilety na wizytę w Koloseum można nabyć na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, dostępne są one w tradycyjnych kasach biletowych na miejscu. Jednak warto również skorzystać z wygodnych opcji zakupu przez stronę internetową atrakcji lub w centach obsługi telefonicznej.

Koloseum jest symbolem wiecznego miasta i zachwyca swoją historią, architekturą oraz niezwykłym dziedzictwem starożytnego Rzymu. Dla zapewnienia bardziej kontrolowanego dostępu i zapobiegania spekulacjom cenowym obiekt wprowadza nową politykę sprzedaży biletów. Od tej daty, aby wejść do Koloseum, każdy turysta będzie musiał okazać bilet imienny, co stanowi istotny krok w zapewnieniu uczciwego i transparentnego systemu wejść.

Koloseum w Rzymie, to jedno z najbardziej ikonicznych miejsc na świecie, przyciągające miliony turystów rocznie. Od 18 października 2023 roku, wprowadza ono jednak nową politykę dotyczącą wejścia na teren amfiteatru — tylko z biletem imiennym.

Zmiany w Koloseum mają zapewnić turystom łatwy i wygodny dostęp do zabytku

Koloseum podjęło także kroki, aby zapewnić, że dostęp do biletów jest łatwy i wygodny dla turystów. Dla odwiedzających obiekt otwarto nową kasę biletową w miejscu Largo della Salara Vecchia/Via dei Fori Imperiali. Dzięki tej inicjatywie liczba dostępnych kas została zwiększona do sześciu, co przyspieszy proces zakupu biletów i zminimalizuje czas oczekiwania w kolejkach.