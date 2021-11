„Wy nigdy nie musieliście tego produkować”. Na czym polega paradoks odbiurokratyzowania szkół?

„Prawo sobie a praktyka sobie”

Stąd rozesłany kilka dni temu e-mail do dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, w którym czytamy m.in.: „Ograniczone zostały obowiązki nauczycieli dotyczące dokumentowania pracy, związane np. ze współuczestniczeniem nauczycieli w działaniach realizowanych w ramach niektórych form nadzoru pedagogicznego. We wrześniu br. wprowadzone zostały zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zrezygnowano z dwóch dotychczasowych form nadzoru pedagogicznego: ewaluacji i monitorowania. Zmiana ta istotnie zmniejszy obciążenie nauczycieli pracą, inną niż prowadzenie zajęć z uczniami.”

– Nauczyciele często mówią: „Ale my musimy”. Trzeba w tym momencie zaznaczyć, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, o tym mówi art. 7 Konstytucji. I to jest zasada legalizmu, a więc organy mają obowiązek robić to, co im nakazują ustawy. Tymczasem nauczyciele bezmyślnie podnoszą ręce za przegłosowywaniem w statucie jakichś dokumentów: PSO albo inne, które zostały wymienione na liście – mówi Alina Czyżewska.

I dodaje: – W szkołach nie ma problemu biurokratyzacji, a przynajmniej ja tak tego nie widzę. Jeśli my znamy sens dokumentu, który sporządzamy, to nie możemy mówić o biurokratyzacji. Przepisy, rozporządzenia są m.in. po to, by chronić obywatela przed nadużyciami i samowolą władzy. Działania organu muszą być dokumentowane, żeby można było zweryfikować, czy działa on zgodnie z prawem. A tymczasem my sobie nie zdajemy sprawy z tego, po co to wszystko jest…