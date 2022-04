WULKANY w Małopolsce? To nie żart! Kraina śpiących wulkanów jest na wyciągnięcie ręki. To idealny pomysł na majówkową wycieczkę [ZDJĘCIA] Karina Czernik

Wulkany w Małopolsce? To fakt! Jeden z najpiękniejszych zamków naszego regionu stoi na stożku wulkanicznym. Małopolska może pochwalić się także wulkanicznym uzdrowiskiem, to tutaj możliwy jest zjazd na nartach z wulkanu. Majówka to idealna pora na spokojną wycieczkę szlakiem śpiących wulkanów. Gwarantujemy, nie będziecie zawiedzeni!