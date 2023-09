Wszystkie wielkie przeboje i najnowsze piosenki grupy Goya podczas koncertu 28 września w Klubie Spotkań Poczta Główna

Zespół Goya cieszył się największą popularnością w pierwszej dekadzie XXI wieku . Ale „Smak słów” oraz utwór do filmu „Tylko mnie kochaj” to ponadczasowe piosenki o miłości, których słuchamy w radiu po dziś dzień. Kluczową postacią grupy jest wokalistka Magda Wójcik, pochodząca z Krasnystawu. Mieszkając już w Warszawie spotkała muzyków, z którymi założyła w 1995 roku zespół Goya. Byli to Grzegorz Jędrach - gitarzysta oraz Rafał Gorączkowski - klawiszowiec, z którymi pracuje do dzisiaj. Do tej pory formacja nagrała osiem albumów.

„Rozdział VIII” jest sumą inspiracji muzyką lat 90., na której zespół się wychował i która miała na niego największy wpływ. Jest to ukłon w kierunku idoli muzycznych zespołu, którzy tworzyli pop na najwyższym poziomie. Są to między innymi: Fleetwood Mac, Annie Lennox, Kate Bush i wielu innych. Płyta powstawała w bardzo przyjaznej atmosferze, bez gonitwy za trendami. Jest to popowy, spójny album złożony z 11 historii o miłości i różnych jej aspektach. Teksty są wycinkami z życia codziennego, wraz z jego rozterkami, wzlotami i upadkami.