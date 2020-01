Wszystkie wcielenia "szkieletora" [HISTORYCZNE WIZUALIZACJE]

W sierpniu 2005 r. budynek wraz z gruntem został ponownie wystawiony na sprzedaż. Po kilku nieudanych przetargach ówczesny właściciel - firma Węglozbyt, sprzedał nieruchomość za 30 mln zł powstałej na potrzeby tego przedsięwzięcia spółce celowej Treimorfa Project, której właścicielem większościowym jest Verity Development, a mniejszość udziałów w projekcie ma krakowska firma GD&K Group.

W listopadzie 2007 r. pojawił się pomysł obudowania szkieletora kamienną elewacją i podwyższenia obiektu – z 92 metrów do nawet 130. W przebudowie wziął udział zaproszony do współpracy niemiecki architekt Hans Kollhoff. Całość miała być gotowa na Euro 2012. W lutym 2008 r. Wojewódzka Rada Konserwatorska wydała ostateczną decyzję braku zgody na podwyższenie budynku, motywując to faktem, że znajduje się on w zabytkowym układzie urbanistycznym.