Wszystkie największe przeboje Dżemu na jednym koncercie. Legendarna grupa wystąpi w niedzielę 22 stycznia w klubie Studio

Kiedy Rysiek Riedel przyszedł na świat, podobno długo nie mógł wydobyć z siebie głosu. W pewnym momencie wrzasnął jednak na cały głos. „Będzie śpiewał!” – skomentowało otoczenie. Zanim to się stało, chłopak wyrósł na prawdziwego outsidera. Nie skończywszy nawet ośmiu klas, rzucił szkołę i wałęsał się po rodzinnym Śląsku. Chciał być Indianinem – pociągała go niczym nieskrępowana wolność dzikich wojowników pędzących po amerykańskich preriach. To samo poczucie swobody odnalazł w muzyce bluesowej.

Pewnego dnia znajomy zaprosił go na próbę amatorskiego zespołu grającego w tyskim domu kultury. Kiedy ryknął do mikrofonu, tworzący grupę bracia Adam i Beno Otrębowie oraz Paweł Berger i Aleksander Wojtasiak nie mieli wątpliwości, że Rysiek powinien do nich dołączyć. Znakiem rozpoznawczym formacji stały się szybko rozimprowizowane jam sessiens – stąd przyjęła ona najpierw nazwę Jam, a potem spolszczoną – Dżem. W 1980 roku muzycy zakwalifikowali się na festiwal w Jarocinie.