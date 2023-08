Wszystkie mecze Comarch Cracovii można zobaczyć za niecałe 200 złotych

Cennik

Wszystkie spotkania sezonu zasadniczego będzie można zobaczyć już za 149 złotych. Dotyczy to posiadaczy karnetów na sezon 2022/23 oraz posiadaczy karnetów piłkarskich jesień 2023. Możliwe jest zachowanie swojego miejsca. Ulgowa wejściówka na wszystkie mecze wiąże się z wydatkiem 99 złotych, a przysługuje ona uczniom, studentom, kobietom, a także seniorom, czyli 65+. Karnet normalny kosztuje 199 zł. Co ważne, do nabycia karnetu potrzebna jest Karta Kibica.