Wojciech Stawowy - 54-letni szkoleniowiec, kojarzy się kibicom Cracovii i Wisły z bardzo dobrej strony. W tej pierwszej świętował dwa awanse, wprowadzając zespół z trzeciej ligi do ekstraklasy, z drugą świętował dwa mistrzostwa Polski juniorów. Od blisko pięciu lat jest poza "trenerską karuzelą" w seniorskim futbolu, pracuje z młodzieżą jako dyrektor Escoli Varsovia. Bliski jest jednak powrotu do ekstraklasy, przymierzany jest bowiem do ŁKS Łódź, gdzie funkcję dyrektora sportowego sprawuje Krzysztof Przytuła, jego były piłkarz w Cracovii. Prześledźmy trenerska drogę Stawowego. Zapraszamy do Galerii!