Wszedł na Rysy z 50-kilogramowym kamieniem. Teraz może zostać ukarany przez TPN

50-kilowy kamień na szczyt Rysów (2499 metrów n.p.m.) wniósł Wojciech Sobierajski. Mężczyzna to sportowiec, znany głównie z bicia najróżniejszych rekordów. Teraz postawił sobie za wyzwanie wejść na Rysy z 50-kilogramowym kamieniem. Swoją wyprawę odbył na początku września. Drogę udokumentowali jego znajomi – filmując cała drogę od Palenicy Białczańskiej aż na szczyt. Co ciekawe, całe przedsięwzięcie – co widać na nagraniu – było sponsorowane przez kilka firm.

Sprawą wyprawy na Rysy z kamień zajmuje się teraz Tatrzański Park Narodowy. Według przyrodników takie zachowanie jest nie tylko niepotrzebne. Zgodnie z przepisami, na terenie parku nie nie wolno wnosić, ani znosić. Dlatego przyrodnicy sprawdza m.in. jaki to materiał skalny został wniesiony, czy nie zagraża on bezpieczeństwu innych turystów zmierzających na szczyt.

- Analizujemy obecnie całe zdarzenie pod różnym kątem – mówi Andrzej Krzeptowski Sabała, komendant straży Tatrzańskiego Parku Narodowego.