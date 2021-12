Wstyd dla Krakowa. Ta historia nie ma końca! Szykuje się kolejne opóźnienie na ulicy Igołomskiej Arkadiusz Maciejowski

Przebudowywana ulica Igołomska Joanna Urbaniec / Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Ta inwestycja staje się symbolem problemów komunikacyjnych Krakowa. Przebudowa części ulicy Igołomskiej - jednej z głównych dróg wjazdowych do stolicy Małopolski - trwa od pierwszej połowy... 2017 roku. Czyli od blisko pięciu lat! I okazuje się, że to wciąż zbyt mało, by ją zakończyć. Jak udało nam się dowiedzieć, termin finalizacji prac... po raz kolejny ma zostać zmieniony.