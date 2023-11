Wstrząs w Hutniku Kraków. Klub sprawdza, czy mecze nie zostały ustawione. Prezes Artur Trębacz: To też w interesie zawodników

Artur Trębacz, prezes Hutnika Kraków : - Ja mogę powiedzieć tylko, że Kamil po prostu źle odczytał sens naszego oświadczenia. Bo to, że my zawiesiliśmy Kamila i rozwiązaliśmy kontrakt za porozumieniem stron to jest jedna sprawa. Natomiast osobną kwestią jest to, że chcemy oczyścić sytuację wokół klubu - też w interesie zawodników, bo to oni byli przede wszystkim posądzani przez naszych kibiców i przez opinię publiczną o to, że mecz z Kotwicą, czy też poprzedni z Lechem II, mógł być nieczysty. Chcemy być klubem transparentnym i czystym. I chodzi tylko i wyłącznie o oczyszczenie samych zawodników i też całego klubu, żeby nikt nas nigdy nie podejrzewał o jakieś niecne rzeczy w tych meczach. A obydwa mecze skończyły się bardzo dziwnie, są ewenementem w skali już nawet nie tylko Polski, ale i świata. Tym bardziej uważam, że trzeba podejść do tematu transparentnie i sprawę rozebrać na czynniki pierwsze.

Jest pierwszy efekt waszego wtorkowego oświadczenia. Kamil Wenger poinformował: „Podjęte zostały przeze mnie kroki prawne wobec zniesławienia mnie przez zarząd Hutnika”. Co pan na to?

W waszym pierwszym wtorkowym oświadczeniu informujecie o zawieszeniu w prawach zawodnika Kamila Wengera i Dawida Kubowicza, a w kolejnym punkcie o podejrzeniu dotyczącym match-fixingu w dwóch ostatnich meczach Hutnika. Można to tak odczytać, że akurat z tymi dwoma zawodnikami kojarzycie to podejrzenie.

Z drugiej strony, gdybyśmy podejrzewali tych zawodników i mieli na to jakieś dowody, czy wręcz byśmy w ogóle zakładali, że zadziałali na szkodę, to nie rozwiązywalibyśmy umowy za porozumieniem. Wiadomo, że wtedy oparłoby się o rozwiązania dyscyplinarne. Mówimy o interpretacji komunikatu. Został odebrany tak, jak został, dlatego pojawił się drugi komunikat – po to, żeby jasno pokazać, jakie są zamiary takiego a nie innego postępowania ze strony klubu.

W drugim komunikacie napisał pan: „Nie mamy żadnych dowodów na to, że w ostatnich dwóch meczach Hutnika doszło do ustawiania meczów i też ich nie szukamy”. No, ale z drugiej strony zwróciliście się do Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN o to, żeby właśnie sprawdził czy do ustawiania nie doszło.

W tym celu, o którym mówiłem wcześniej. Chodzi o to, żeby tutaj nikogo nie podejrzewał i żeby nie pozostały po czasie domysły. Żeby ktoś nam za jakiś czas nie wracał do tych meczów. No bo wiadomo, że one są dziwne i one pewnie niestety długo będą gdzieś przywoływane. Powtarzam: chcemy po prostu, żeby sytuacja była jasna. Wiemy, jakie błędy popełnili zawodnicy, ale chcę też powiedzieć, że nie tylko w tych dwóch meczach je popełnili. Bo gdyby były tylko w tych meczach, można by się pewnie bardziej doszukiwać jakiegoś niesportowego zachowania ze strony zawodników. Natomiast tak nie było i te błędy zdarzały się też we wcześniejszych spotkaniach. Ocena przyszła teraz, bo dwa ostatnie mecze były już zdecydowanie trudne. Natomiast, tak jak mówię, mówimy o dwóch osobnych sprawach i stąd drugi komunikat.