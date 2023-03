Wstęp do jednej z najpopularniejszych atrakcji Rzymu nie będzie już dłużej darmowy. Włoski minister kultury ogłosił przełomową decyzję

Od kiedy zacznie obowiązywać opłata za wstęp do Panteonu?

Gennaro Sangiuliano, włoski minister kultury, ogłosił w połowie marca 2023 decyzję o wielkim znaczeniu dla rzymskiej turystyki i dla gości odwiedzających Wieczne Miasto na weekend, urlop czy wakacje. Minister stwierdził, że wstęp do słynnego Panteonu nie będzie już dłużej darmowy. Stwierdził, że ministerstwo wprowadzi niedługo opłaty za wstęp.

Photo by Gabriella Clare Marino on Unsplash

Włoski minister zapewnił, że opłata nie przekroczy 5 euro. Osoby poniżej 25. roku życia będą miały zniżkę i zapłacą prawdopodobnie ok. 2 euro.

Panteon stoi na Polu Marsowym. To jedna z najlepiej zachowanych budowli z czasów starożytnych w całym Rzymie.

Darmowy wstęp do Panteonu nadal będzie gwarantowany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, wszystkich mieszkańców Rzymu niezależnie od wieku, dla personelu diecezji i dla wiernych biorących udział we mszach świętych. pozostała część zasili diecezję opiekująca się kościołem.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, od kiedy wstęp do Panteonu zacznie być biletowany. Wszelkie dodatkowe opłaty dla turystów są we Włoszech kontrowersyjne i czasem trudno jest je ostatecznie wdrożyć – tak jest np. w przypadku turystycznej opłaty dla gości odwiedzających Wenecję. Możliwe, że termin wprowadzenia opłaty za wstęp do Panteonu zostanie ogłoszony w najbliższych dniach lub będzie przekładany na kolejne miesiące.

Kopuła Panteonu została wzniesiona z niezbrojonego betonu. Ma 43 m średnicy. Photo by Evan Qu on Unsplash

