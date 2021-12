Wspólny trening młodych piłkarzy KSPN Pogoni Kraków oraz dzieci z zespołem Downa i z drużyny amp futbolu [ZDJĘCIA]

W treningu uczestniczyło trzech zawodników sekcji amp futbolu Wisły Kraków i reprezentacji Polski, która we wrześniu w Krakowie zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach Europy - Jakub Kożuch, Kamil Rosiek i Igor Woźniak. Na zakończenie zajęć odbyła się wewnętrzna gierka, a potem młodzi piłkarze Pogoni wręczyli swym kolegom prezenty gwiazdkowe, przygotowane przez krakowski klub.

- Zapraszamy do naszego klubu dzieci po amputacjach i z innymi wadami kończyn. Nie chcemy robić konkurencji na przykład Wiśle Kraków, nie myślimy o tworzeniu dorosłej drużyny amp futbolu . Wręcz przeciwnie - chcemy pomagać. Gdyby dzieci u nas odnalazły dla siebie swój sposób na życie, to może w przyszłości trafiłyby do klubów w Krakowie, Rzeszowie czy Bielsku- Białej. Chcemy równolegle współpracować ze Stowarzyszeniem Tęcza - mówi dyrektor sportowy Pogoni, a koordynator ogólnopolskiego projektu Junior Amp Futbol i trener reprezentacji Polski w amp futbolu Marek Dragosz.