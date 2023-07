Współczesna sztuka żydowska w Muzeum Galicja. Na wystawie 40 deskorolek

Używając deskorolki jako malarskiego płótna Steve Marcus zgłębia tematy związane z tradycją, duchowością i krakowską historią Żydów.

- Wystaw „Żydowska Quarter Pipe” wynika z tego, kim jest i co robi Steve Marcus - nowojorski artysta, kojarzony z nurtami kultury alternatywnej. Jako nastolatek Marcus tworzył graffiti na budynkach Dolnego Manhattanu, jeździł na deskorolce, bywał na festiwalach muzycznych – dziś te kontrkulturowe doświadczenia wykorzystuje do tworzenia sztuki. Wystawa przygotowana specjalnie dla Muzeum Galicja stworzona została na deckach deskorolek. Przedmiot związany z kulturą skate, u nas staje się dziełem sztuki – wyjaśnia Tomasz Strug, kurator wystawy.

Artysta był kilkakrotnie wyróżniany i nagradzany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Ilustratorów, a jego prace znajdują się min. w zbiorach Muzeum Oakland w Kalifornii, Muzeum Żydowskiego przy Międzynarodowym Uniwersytecie na Florydzie, w Kolekcji Historii Amerykańskiej w Bibliotece Harvardu oraz w prywatnych kolekcjach sztuki na świecie. Współpracował z wieloma cenionymi artystami, takimi jak Allen Ginsberg, Ken Kesey, Timothy Leary, The Red Hot Chili Peppers. Tworzył grafiki i ilustracje dla The New York Times.