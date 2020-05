WspieramyLokalnyBiznes - usługi it - te firmy działają online i zdalnie w małopolskim

Projektujemy strony i sklepy internetowe idealnie dopasowane do potrzeb naszych klientów. Potrzebujesz wsparcia graficznego, chcesz stworzyć lub przebudować swój sklep czy stronę internetową, potrzebujesz nowej identyfikacji wizualnej? Chętnie pomożemy i wesprzemy kreatywnie Twoją markę. Od 10 lat współpracujemy z dużymi i małymi markami. Cenimy dobre relacje które owocują długofalową współpracą. Zawsze jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Hołdujemy idei projektowania zorientowanego na użytkownika. Zadajemy pytania, badamy, słuchamy, wyciągamy wnioski, testujemy a następnie tworzymy. Projektujemy: sklepy internetowe, strony internetowe, aplikacje mobilne, logotypy i materiały do druku. Co wyróżnia nasze projekty: - Niezmienna wycena - ostateczną cenę za realizację znasz przed jej wykonaniem - Panel do zarządzania - sprawdzony w wielu projektach, stabilny i prosty CMS - Responsywność - strona lub sklep przystosowana do urządzeń mobilnych - Dodatki i integracje - galerie zdjęć, mapy, formularze w standardzie - Rozwój strony/sklepu - możliwość niemal dowolnej rozbudowy - Wsparcie techniczne - wsparcie w dalszym rozwoju i aktualizacjach strony/sklepu - Gwarancja - dajemy dożywotnią gwarancję na wykonaną stronę/sklep

Szaflarski Agency