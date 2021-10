Wspieramy zwierzaki. Ty też przyłącz się do naszej akcji - weź udział w KONKURSIE i zgarnij wspaniałe nagrody! Paulina Szymczewska

Dlaczego warto adoptować zwierzęta i jak przekonać do tego innych? Jeśli znasz odpowiedź na to pytanie, weź udział w naszym konkursie i wesprzyj Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz prowadzone przez nie schronisko przy ul. Rybnej. Czekają atrakcyjne nagrody, w tym vouchery do Term Bania i karnety na siłownie Atlantic Squash & Fitness!