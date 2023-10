Wrocław na weekend: 17 niezwykłych atrakcji miasta. Ukryte ogrody, trasy na spacer i rower, atrakcje dla dzieci

Weekend we Wrocławiu? Tu nie można się nudzić!

Co robić w weekend we Wrocławiu? Zebraliśmy dla was 17 najlepszych atrakcji stolicy Dolnego Śląska na zabawę i wypoczynek. Przekonajcie się, gdzie we Wrocławiu można się zrelaksować na łonie natury, co robić w deszczowy dzień albo gdzie zabrać dzieci. bbsferrari, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Jeśli zastanawiacie się, gdzie w Polsce spędzić weekend, proponujemy Wrocław, stolicę Dolnego Śląska. Maj to bodaj najlepsza pora, by odwiedzić miasto – pogoda sprzyja zwiedzaniu, powietrze pachnie pełnią wiosny, a oferta turystyczna Wrocławia oszołamia swoim bogactwem.

By pomóc wam zdecydować, co robić we Wrocławiu w weekend, przygotowaliśmy dla was krótki przewodnik po 17 najfajniejszych wiosennych atrakcjach miasta. Wybraliśmy dla was najciekawsze miejsca, które warto odwiedzić solo, z drugą połówką lub z całą rodziną, najlepsze trasy na spacer i rower, okolice idealne na piknik, atrakcje dla dzieci, pomysły na deszczowy dzień oraz niespodzianki, o których mogli nie wiedzieć nawet rodowici wrocławianie.

