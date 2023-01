Wow! W tym hotelu mieszkają w Turcji piłkarze Wisły Kraków ZDJĘCIA 8.01.2023

Komfortowy hotel piłkarzy Wisły Kraków w Turcji

Royal Seginus Hotel, który został otwarty w maju 2017 roku, zajmuje powierzchnię 70 000 m2. Jest położony w odległości 17 km od centrum miasta i 15 km od międzynarodowego lotniska w Antalyi.

Obiekt leży przy plaży, otoczony jest ogrodem. Na miejscu jest odkryty basen ze zjeżdżalniami wodnymi i lunapark, a także kryta pływalnia na miesiące zimowe. Posiada siłownię i centrum spa, w tym łaźnie - turecką i parową oraz saunę.

Stamtąd wiślacy będą dojeżdżać na pobliskie boiska, gdzie będą trenować pod okiem sztabu Radosława Sobolewskiego do 28 stycznia. Pierwszy mecz po przerwie zimowej rozegrają 11 lutego na stadionie przy Reymonta w Krakowie. Obecnie w tabeli I ligi zajmują 10. miejsce. By wziąć udział w barażach o ekstraklasę, muszą awansować co najmniej na 6. pozycję.