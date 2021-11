WOT mobilizuje żołnierzy przy granicy. "Powiadomcie pracodawców i bliskich!" Bartosz Dybała

Wojska Obroty Terytorialnej Łukasz Gdak

Wojska Obrony Terytorialnej ogłosiły, że są gotowe do wsparcia Straży Granicznej. W ten sposób terytorialsi odpowiedzieli na agresywne działania strony białoruskiej - chodzi o konwojowanie tysięcy osób w kierunku polskiej granicy, o czym w poniedziałek od rana informuje rzecznik WOT płk Marek Pietrzak. - Czy to będzie próba przepchnięcia migrantów na polską stronę - w jeszcze bardziej siłowy sposób niż to z jakim mieliśmy do czynienia do tej pory? - pyta rzecznik.