WOŚP w Krakowie. Czas na wielki Finał. Kraków zjednoczy się dla dzieciaków

Na aukcjach internetowych można już kupić także plakat od Andrzeja Mleczko (kosztuje już ponad 3 tysiące zł), sukienki Małgorzaty Kożuchowskiej, bilety do Teatru Słowackiego, zestaw plakatów teatralnych, rękawice z podpisem Joanny Jędrzejczyk, gadżety od rajdowca Rafała Sonika, książki z autografami i pobyty w luksusowych hotelach. Niedługo na licytacjach pojawią się też m.in. wizyta na planie serialu z Maciejem Stuhrem i retro plakat z podpisami artystów biorących udział w Wodecki Twist Festiwal. Prezydent Jacek Majchrowski przekazał pozłacane kubki, które powstały z okazji 70-lecia Nowej Huty. Do akcji włączyły się także uczelnie – Akademia Sztuk Teatralnych wystawi bilety na spektakle, Uniwersytet Jagielloński unikatowe astrolabium, a Akademia Górniczo-Hutnicza prezenty z okazji swojego 100-lecia.

Wolontariusze w każdym wieku, będą też znane osoby

Najwięcej pieniędzy co roku zbierają wolontariusze do puszek. Tym razem niektórzy z nich będą mieli także terminale, więc datek będzie można przekazać, płacąc kartą. Wśród 2 tysięcy kwestujących najmłodszy ma pół roku, a najstarszy – 83 lata. Z Orkiestrą grają także znani krakowianie – Anna Dymna Jerzy Fedorowicz, Łukasz Gibała, Tomasz Schimscheiner, Mateusz Janicki i Robert Makłowicz. Będzie ich można spotkać w okolicy serca krakowskiego WOŚP-u, które zostało przeniesione z Rynku na Powiśle. Siedzibą sztabu przy „Gazecie Krakowskiej” będzie kawiarnia Metaforma, a koncerty odbędą się na scenie nad Wisłą – co jest związane z decyzją Jacka Majchrowskiego o ograniczeniu liczby imprez na Rynku Głównym. Symboliczne przenosiny orkiestrowego serca zaplanowano na finałową niedzielę, na godzinę 15. Pochód przejdzie spod Sukiennic nad Wisłę.