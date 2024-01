WOŚP 2024. Można wylicytować stanowisko asystenta małopolskiego wojewody. „Drzwi gabinetu stoją otworem...”

Jakie atrakcje czekają na osobę, która wygra licytację? Wszystko zależy od grafiku wojewody w danym dniu, a także od potrzeb i bieżących zdarzeń. W planie mogą znaleźć się m.in.: posiedzenie sztabu kryzysowego, wizyta delegacji zagranicznej, konferencja prasowa, czy spotkanie z najważniejszymi osobami w Małopolsce.

– Zapraszam do licytacji! Drzwi mojego gabinetu stoją otworem. Grajmy razem dla WOŚP! Zapewniam, że nie zabraknie wrażeń. Dzień z życia wojewody małopolskiego wypełniony jest wieloma aktywnościami, a każda z nich jest równie ważna. To nie tylko praca przy biurku, ale także szereg spotkań, w tym odprawy ze służbami czy wizyty w terenie. To będzie wyjątkowa szansa poznania „od kuchni” codziennych zadań wojewody – zachęca do licytowania wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Oferta jest skierowana do młodzieży w wieku 12-18 lat. „Staż” na stanowisku asystenta odbędzie się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie lub innej lokalizacji (zgodnej z harmonogramem dnia pracy wojewody). Wygrana zostanie zrealizowana do końca grudnia 2024, w terminie dogodnym dla obu stron. Cała kwota z licytacji będzie przekazana na rzecz WOŚP.