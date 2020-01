Prawie tysiąc osób wzięło udział w niedzielnym, 5-kilometrowym Biegu Wielkich Serc, który odbył się w Krakowie w ramach 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego trasa wiodła od Galerii Kazimierz do okolic Wawelu i z powrotem w okolice centrum handlowego. Każdy uczestnik, by móc wystartować, musiał wpłacić 50 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętów na oddziały dziecięcej medycyny zabiegowej. Przejdź do galerii.