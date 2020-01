WOMAI. Nowa atrakcja w Krakowie miejscem integracji! [ZDJĘCIA]

Pierwsza - "W STRONĘ CIEMNOŚCI" - przenosi do świata osób niewidomych. Zwiedzający wędrują w całkowitych ciemnościach w nieznane dotąd miejsce, prowadzeni przez przewodnika, który nigdy nie posługuje się wzrokiem. Mają okazję zmierzyć się z sytuacjami z życia niewidomych i wczuć się w ich percepcję. Zadania, zabawa w zgadywanie, rozmowa, sposób prowadzenia - wszystko na bieżąco dostosowywane do odbiorców i ich wieku. Ta konfrontacja odbywa się nie bez silnych uczuć i wartościowych refleksji.

WOMAI (WORLD OF MY ALL INSPIRATIONS) to połączenie muzeum edukacyjnego z wystawą interaktywną, o łącznej powierzchni ponad 600 m2. Znajduje się przy ulicy Pawiej 34, naprzeciwko Galerii Krakowskiej. Goście WOMAI mają do dyspozycji dwie trasy.

Ciekawym doświadczeniem jest wyostrzenie zmysłów spychanych zwykle na drugi plan. Zmysłów, na których polegają osoby niewidzące w takim stopniu, w jakim widzący polegają na wzroku. Podróżując przez krainę zapachów, dźwięków, fantastycznych i na co dzień niedocenianych faktur, docenić można piękno świata, zwykle mijane obojętnie. Gosia, Kamil, Monia, czy Jacek zabiorą na wycieczkę do interesującego świata, które pozostanie sekretem do odkrycia, ale i dalszego odkrywania. Przejście ruchliwą ulicą, wzięcie w dłonie rzeczy, o których nie miało się pojęcia, że istnieją i przekonanie się, jak bardzo potrafią ułatwić niektórym życie – to tylko część tego, co oferuje. Wystawa, jak i świat, do którego przenosi jest regularnie zmieniana i wzbogacana, by dostarczać, jak najwięcej wrażeń.

Ta atrakcja łączy ludzi. Daje szanse nie tylko na dodatkowe miejsce zatrudnienia osobom niewidomym, ale również na ich integracje z widzącymi pracownikami oraz gośćmi WOMAI. Wszyscy jesteśmy równi, zdolni do niesamowitych rzeczy, pełni pasji. Poznajmy się! Poza ciemną wystawę, przewodnicy przeprowadzają interesujący wykład – rozmowę. Wspólnie z gośćmi siadają przy stole już po „jasnej stronie”, by kontynuować opowieści i pokazać jeszcze więcej przedmiotów ze swego codziennego życia. Integracja, edukacja, piękno wrażeń – to tylko część fundamentów, na jakich opieramy się, tworząc wystawę "W STRONĘ CIEMNOŚCI".