Wolbrom. Studenci Politechniki Krakowskiej wyślą do stratosfery własną sondę. Co będzie badać? [ZDJĘCIA] OPRAC.: Sławomir Bromboszcz

Studenci z Koła Naukowego Cosmo, które działa na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, chcą 7 maja wysłać do stratosfery zbudowaną przez siebie sondę o nazwie HABSat (ang. High Altitude Balloon Satellite) – urządzenie pomiarowe do przeprowadzania eksperymentów na wysokości ok. 30 km nad powierzchnią Ziemi. Start sondy odbędzie się w Wolbromiu.