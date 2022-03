Wojna na Ukrainie. W Żytomierzu Ukraińcy ćwiczą rzucanie koktajlami Mołotowa Piotr Rąpalski

Żytomierz został właśnie zbombardowany przez rosyjską artylerię. To miasto położone ok. 140 km na zachód od Kijowa. Burmistrz Żytomierza donosi, że zniszczono blok mieszkalny obok szpitala, w którym z kolei uszkodzona została porodówka. Mieszkańcy miasta szykują się do obrony. Ćwiczą rzucanie butelek z benzyną. Tak chcą powstrzymać rosyjskie czołgi i wozy bojowe, jeśli te wjadą do miasta.