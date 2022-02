Województwo i SKOZK łączą siły, będzie więcej pieniędzy na ratowanie zabytków

- Otwieramy nową kartę działalności Społecznego Komitet Ochrony Zabytków Krakowa, gdzie wszelkie działania związane z odnową zabytków będą koordynowane, również daje nam możliwość rekomendowania zadań, które byłby współfinansowane z funduszy europejskich - powiedział Borysław Czarakcziew, przewodniczący SKOZK.

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa to organizacja społeczna, działająca od 1978 roku. Od 1985 roku SKOZK na mocy ustawy jest dysponentem pieniędzy z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, zasilanego środkami przekazywanymi z budżetu państwa za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP, na wniosek urzędującego prezydenta. SKOZK co roku rozdziela dofinansowania na kolejne prace w krakowskich zabytkach. Kościoły i ich wyposażenie, budynki uniwersyteckie, kamienice czy zabytkowe nagrobki są ratowane, konserwowane i pięknieją dzięki przede wszystkim dotacji z budżetu państwa, w ostatnich latach co roku ok. 30-milionowej, a ponadto dzięki datkom wrzucanym do skarbon SKOZK (najsłynniejsza stoi na Rynku Głównym) oraz środkom z darowizn.