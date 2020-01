Wojewoda uchylił 58 uchwał w Małopolsce, z tego aż 31 w Krakowie

Krakowscy radni, zwłaszcza ci z Koalicji Obywatelskiej, zaczęli mówić o "szaleństwie wojewody". To właśnie bowiem ich uchwały były najczęściej uchylane, choć wojewodzie z nadania Prawa i Sprawiedliwości zdarzało się też uchylać uchwały autorstwa PiS.

- Uchwały dotyczyły różnych zagadnień, niemniej naruszeniem, które w obecnej kadencji się najczęściej powtarzało, było przekroczenie upoważnień do podjęcia uchwały kierunkowej przez radę gminy poprzez polecenie konkretnego załatwiania sprawy - wyjaśnia Joanna Paździo, rzeczniczka wojewody Piotra Ćwika. "Ofiarą" takiej interpretacji najczęściej był Kraków, gdzie wojewoda uchylił aż 31 uchwał. Pozostałe przypadki są z reguły poetyczne i dotyczą wielu gmin (ich lista poniżej).

Wojewoda Piotr Ćwik najczęściej uchyla uchwały kierunkowe. Radni zobowiązują w nich np. prezydenta miasta do podjęcia jakichś działań. Uchwały nie są wiążące i ich adresat nie musi się do nich stosować. Wojewoda Ćwik w większości przypadków uznawał jednak, że radni przekraczali swoje kompetencje.

- Mam wrażenie, że to jakieś szaleństwo. Zupełnie niezrozumiała decyzja, tym bardziej że wojewoda mógł uchylić tylko te zapisy w treści uchwał, które jego zdaniem były niewłaściwe. Tymczasem uchylił je w całości, co powoduje, że mieszkańcy nadal będą czekać na nowe parki czy też na wsparcie w zakładaniu zielonych dachów, czy ogrodów wertykalnych. Nie pozostaje nic innego, jak złożyć skargę do WSA na działanie organu nadzorczego - mówi radny Łukasz Maślona z klubu Kraków dla Mieszkańców po tym, jak wojewoda unieważnił ich uchwały dotyczące m.in. pilotażowych programów udzielania wsparcia dla tworzenia zielonych dachów w Krakowie oraz udzielania wsparcia dla tworzenia wiszących, zielonych ogrodów na ścianach budynków.

WSA po stronie wojewody

W przypadku Krakowa rada miasta zaczęła w końcu część decyzji wojewody zaskarżać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co jednak ciekawe, WSA przyznawał racje wojewodzie. Sąd w pierwszej kolejności zajął się uchwałami ws. ustalenia kierunków działania dla prezydenta Krakowa w zakresie powołania "Komisji Nocnego Burmistrza" oraz ws. poprawy ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczeń medycznych.