Wojewoda małopolski: Trzeba przekonać uchodźców, żeby nie bali się jechać do innych miast Małopolski

- Wiemy, że wielu uchodźców boi się opuścić Kraków, bo uważają, że dziś jest to najbardziej bezpieczne dla nich miejsce. Musimy jednak mieć na uwadze, że przy tak dużej liczbie napływających osób nie będziemy w stanie zapewnić im tutaj należytej opieki. Chcemy zaapelować do wszystkich obywateli Ukrainy, którzy żyją i pracują w Krakowie od lat – przekonajcie państwo swoich rodaków uciekających przed wojną, żeby nie bali się jechać do innych miast, takich jak Muszyna, Nowy Sącz czy mniejszych miejscowości. Tam samorządowcy deklarują, że wciąż mają duże zapasy miejsc, gdzie mogą przyjąć Ukraińców - mówił wojewoda małopolski .

Dworzec oblężony przez uchodźców

- Będziemy rozbudowywali infrastrukturę dworcową. Chcemy systemowo rozwiązać kwestię ciepłych posiłków, ale nie na samym dworcu, żeby nie tworzyć tam niepotrzebnego bałaganu. Chcemy, aby obsługa uchodźców odbywała się również w przygotowywanym namiocie na placu Nowaka-Jeziorańskiego - mówił Łukasz Kmita.

Na krakowskim dworcu PKP każdego dnia przybywa uchodźców. Są zdezorientowani, przerażeni, osłabieni. Niektórzy - i to zarówno młodzi jak i starsi - wciąż odsypiają ciężką podróż do Polski. Większość jednak stoi dzielnie w długich kolejkach do punktów recepcyjnych, których na ten moment na dworcu znajdziemy trzy. Na twarzach Ukraińców widać determinację i skupienie. Co jakiś czas do czekających wychodzi wolontariuszka, która wypytuje ile osób, w jakiej sprawie, a następnie wpuszcza do środka, gdzie są obsługiwani. Tutaj pozyskują informacje na temat możliwości zakwaterowania na terenie Krakowa i Małopolski. Pocedura w przypadku jednej osoby trwa ok. 30 minut.