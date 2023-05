Wojewoda małopolski bada, czy uchwała radnych w sprawie likwidacji spółki od drugiej miejskiej telewizji jest zgodna z prawem

Likwidacja gminnej spółki Kraków 5020

Na kwietniowej sesji rada podjęła dwa projekty uchwał w sprawie likwidacji gminnej spółki, która zasłynęła głównie ze stworzenia drugiej miejskiej telewizji Play Kraków News (obecnie Hello Kraków). Przegłosowała zarówno "miękki", jak i "twardy" druk. Pierwszy dotyczy ustalenia kierunków działania dla prezydenta Krakowa w sprawie likwidacji kontrowersyjnej spółki, a drugi mówi wprost o jej rozwiązaniu.

Jeszcze kilka dni temu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski mówił, że nie zlikwiduje spółki Kraków 5020, która zasłynęła głównie stworzeniem drugiej miejskiej telewizji Hello Kraków. Radni postawili go…

MUW powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2022 r. Sąd stwierdził, że przepisy o samorządzie gminnym nie mogą być podstawą do nakładania na wójta (w przypadku spółki Kraków 5020 na prezydenta, przyp. red.) obowiązku "wykonania jednostkowego, skonkretyzowanego, szczegółowego działania, połączonego ze sposobem i terminem realizacji".

"Wątpliwości budzą zapisy, w ramach których Rada Miasta Krakowa nakłada na prezydenta Krakowa obowiązek zindywidualizowanego zadania, określając jednocześnie sposób jego wykonania" - twierdzi MUW w piśmie, które do mediów rozesłał radny Grzegorz Stawowy (Platforma - Koalicja Obywatelska).

Radni przyjęli uchwałę, w której ustalili kierunki działania dla Jacka Majchrowskiego w sprawie likwidacji Krakowa 5020, czyli spółki, odpowiedzialnej za drugą miejską telewizję Hello Kraków. To tzw.…

W związku z wątpliwościami Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zwrócił się do RMK, by ta przedstawiła swoje stanowisko w sprawie uchwały. Na wyjaśnienia radni mają czas jeszcze do 19 maja.