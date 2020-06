Wojciech Smarzowski wyreżyserował kolejny teledysk zespołu Arkadiusza Jakubika - Dr Misio

Notariusz Janocha, zootechnik Środoń, starszy sierżant Petrycki, Maciej Skiba czy nie tak dawno ksiądz Andrzej Kukuła – to niektóre z wybitnych kreacji Arkadiusza Jakubika w filmach Wojciecha Smarzowskiego. Teraz dopisujemy kolejną współpracę obu twórców. Po raz trzeci jest to krótka forma, a konkretnie wideoklip do nowej piosenki zespołu Jakubika Dr Misio - "Strach XXI wieku".

- "Strach XXI wieku" to pierwszy numer, który powstał z myślą o nowej płycie Dr Misio jakieś dwa lata temu. Od razu wskazał kierunek, w jakim prace nad tą płytą powinny pójść. To głównie zbiór naszych histerii i lęków. W kontrze garść słodko-gorzkich wspomnień z czasów młodości – wyjaśnia Arkadiusz Jakubik.

Jakubik i Smarzowski popełnili dwa teledyski Dr Misio – do piosenek "Młodzi" i "Pismo". Obydwie współprace dzieliły cztery lata. Po trzech latach, które minęły od premiery filmiku ilustrującego "Pismo", panowie spotkali się nie tak dawno na planie teledysku do tytułowej kompozycji czwartego albumu Dr Misio "Strach XXI wieku", który ukaże się jesienią 2020 roku.