Wojciech Fortuna: Kamil Stoch musi wyrzucić z głowy złe emocje

Podczas ostatnich startów w niemieckim Willingen Stoch nie przebrnął kwalifikacji i decyzją szkoleniowca w amerykańskim Lake Placid (10-12 lutego) wystartują Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Jan Habdas, Tomasz Pilch i Aleksander Zniszczoł.

"Od pewnego czasu widać było, że coś u Kamila jest nie tak z techniką. To z kolei powodowało narastanie stresu i utratę tak ważnej radości ze skakania, więc to jest bardzo dobra decyzja sztabu, chociaż ja szczerze mówiąc, podjąłbym ją wcześniej" - powiedział Fortuna.

Jednocześnie zauważył, że tak doświadczony i utytułowany zawodnik ma w takim wypadku sporo do powiedzenia. "Być może czuł, że już wie co i jak poprawić, żeby wrócić do skakania w swoim stylu, stąd trenerska zwłoka w decyzji. Moim zdaniem jednak nie ma o co się martwić, bo znając Stocha - wróci odrodzony, odzyska niezbędną w tej robocie radość, no i da nam w tym sezonie jeszcze wiele radości".