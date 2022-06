Wodecki Twist z jesienną trasą koncertową. Przeboje słynnego piosenkarza zabrzmią też w Krakowie

Zbigniew Wodecki został zapamiętany jako artysta wielkiego formatu, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer. Jego największe hity skradły serca Polaków i do dziś są mocno popularne. Uwielbiane przez wszystkie pokolenia “Z Tobą chcę oglądać świat”, “Zacznij od Bacha”, “Pszczółka Maja”, “Lubię wracać tam gdzie byłem”, “Rzuć to wszystko co złe”, “Oczarowanie” - to jedne z najbardziej popularnych hitów artysty, które do dziś emitowane są w radiu i słuchane przez tłumy.