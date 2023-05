Wodecki Twist Festival w tym roku w stylu lat 90. Piosenki krakowskiego wokalisty zaśpiewają 3 czerwca gwiazdy i młode talenty

- Pomysł na nowe aranżacje do koncertu „Sweet 90s” narodził się w moim wyobrażeniu, że młody Zbyszek Wodecki, nieznany jeszcze nikomu piosenkarz, przychodzi do mojego studia z propozycją współpracy nad swoimi utworami. Piękne, złożone melodie i niebanalne harmonie, ubieramy więc we współczesne aranżacje, proponując zarazem retro brzmienie, pasujące do charakteru Zbyszka – tłumaczy Kamil Pater.