Telewizja Polska rozpoczęła emisję dwóch nowych seriali – „Włoska rodzina” i „Howard’s End”. Oba mają zastąpić rodzime „tasiemce”, których produkcja została wstrzymana ze względu na pandemię koronawirusa – „Koronę królów” i „Na dobre i na złe”.

„Włoska rodzina” to zgodnie z tytułem produkcja ze słonecznej Italii, która została zrealizowana w latach 2012 – 2015. Serial spotkał się nad Tybrem z dużym zainteresowaniem, dlatego potem nakręcono jego prequel „Włoska rodzina – dwadzieścia lat wcześniej” i spin-off. W sumie zrealizowano 22 odcinki głównego cyklu, z których każdy trwa 90 minut.



W Polsce nadawca zdecydował się podzielić każdy odcinek na pół – dlatego telewidzowie Jedynki zobaczą 44 odcinki po 45 minut każdy. Serial będziemy oglądali od poniedziałku do piątku o godz. 17.55. Co ciekawe: „Włoska rodzina” była już emitowana Polsce w stacji AXN pod tytułem „Rodzina Manzoni” i nie cieszyła się jakąś wyjątkową popularnością.



Serial, którego reżyserem jest Riccardo Milani, opowiada historię rodziny właścicieli wielkiej firmy w północnych Włoszech. W obsadzie znaleźli się: Gianni Cavina, Stefania Sandrelli, Stefania Rocca, Sonia Bergamasco, Alessandro Gassmann, Giorgio Marchesi, Sarah Felberbaum oraz Primo Reggiani.



Serial „Howard’s End” oparty jest na powieści E. M. Forstera o tym samym tytule, która doczekała się wielu adaptacji filmowych – w tym nagrodzonego trzema statuetkami Oscara filmu „Powrót do Howards End” z 1992 roku z Emmą Thompson w roli głównej. Produkcja BBC One i Starz była nominowana do prestiżowej nagrody BAFTA w 2018 roku.



Scenariusz serialu napisał Kenneth Lonergan, laureat Oscara za scenariusz do filmu „Manchester by the Sea”, a za reżyserię odpowiadała Hettie MacDonald, która na koncie ma takie serialowe hity, jak „Doktor Who”, „Wallander” czy „Fortitude”. Główne role w serialu grają: Hayley Atwell, Matthew Macfadyen, Philippa Coulthard, Joe Bannister, Joseph Quinn i Tracey Ullman.



„Howard’s End” opowiada o losach dwóch wyemancypowanych sióstr Schlegel w zdominowanej przez mężczyzn edwardiańskiej Anglii, przedstawionych na tle stosunków klasowych z przełomu XIX i XX wieku. Cykl będzie można oglądać co środę o godz. 20.35 w telewizyjnej Dwójce.





