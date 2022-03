Włochy konfiskują jachty oraz wille rosyjskich oligarchów i prezentera kłamiącego od lat o agresji Rosji

Jacht "Lady M", należący do Mordaszowa, warty około 55 milionów dolarów, zatrzymano w Imperii. Miliarder miał go od 2013 roku.

Tymczasem "Lena", należąca do Timczenki, została zabezpieczona w San Remo. Wartość jednostki to około 50 milionów dolarów.

Wcześniej inni oligarchowie także stracili dostęp do swoich jachtów. Jednostka należąca do Igora Seczina, szefa Rosneftu, został skonfiskowany we Francji, a jacht Aliszera Usmanowa, jednego z najbogatszych Rosjan – w Niemczech.

La Repubblica podaje, że włoska policja zajęła wille rosyjskiego oligarchy i komentatora telewizyjnego Władimira Sołowowa i oligarchy Aliszera Usmanowa warte w sumie 24 mln euro. Sołowow był przez lata centralną postacią RU TV opowiadającą i uzasadniającą rosyjską agresję na Ukrainę.

Źródło: theins.ru