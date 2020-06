Właściciel zniszczonego balonu: To było jak trąba powietrzna

Nawałnica zniszczyła balon widokowy w Krakowie

Zaznacza, że loty widokowe balonem wstrzymano już o godz. 12.28. - Prognozy były takie, że mogą być burze i ma wiać wiatr. W takich przypadkach z dużym wyprzedzeniem wstrzymujemy loty. Tak było też tego dnia - opowiada Marek Kufel. - Prognozy były takie, że wiatr będzie wiał do 15 metrów na sekundę. My zabezpieczyliśmy balon na wiatr o sile około 20 metrów na sekundę. Podczas nawałnicy wiało z prędkością 33 metrów na sekundę, dla lepszego zobrazowania to ponad 120 kilometrów na godzinę. Gdyby prognozy przewidziały coś takiego, to zastosowalibyśmy wiązanie balonu sztormowe, które powinno pomóc w takim przypadku - dodaje.

Do wypadku doszło w sobotę (13 czerwca) o godz. 18.10. Nagle nad częścią Starego Miasta pojawiła się czarna chmura, zaczął wiać bardzo silny wiatr i padać grad. To działo się na małym fragmencie miasta, który obejmował akurat miejsce, gdzie stacjonuje balon widokowy. Niedaleko stamtąd była ładna pogoda, świeciło słońce.

Balon był zacumowany, nikogo w nim nie było. Siła wiatru była jednak tak duża, że balon się przechylił i zahaczył o sąsiednią latarnię, która rozcięła powłokę balonu. Wiatr porwał jej fragmenty. Część z nich zatrzymała się na dawnym budynku hotelu Forum, inne opadły dalej. Części czaszy balonu wylądowały na samochodach zaparkowanych przy apartamentach na ul. Ludwinowskiej. Co by było, gdyby spadły np. na auta jadące ul. Konopnickiej? Chwile grozy przeżyli klienci klubu Forum Przestrzenie, mieszczącego się w parterowej części dawnego hotelu Forum.

- Powłoka balonu jest bardzo lekka. Została wykonana ze specjalnego materiału. To najcenniejszy element balonu. Jej koszt to około 2,5 miliony złotych. Do tego dochodzi koszt napełnienia helem. Straty wynoszą więc około 3 miliony złotych. Będziemy chcieli jak najszybciej odbudować balon i przywrócić loty. Na razie trudno powiedzieć, ile to potrwa. Taka powłoka balonu, to nie jest rzecz, która leży na sklepowych półkach - mówi Marek Kufel.