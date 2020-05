LPP - właściciel popularnych marek modowych (m.in. Reserved, Cropp, Mohito, House) otwiera w Krakowie nowoczesny biurowiec, gdzie będzie pracowało 400 osób. Budynek znajduje się przy ulicy Bagrowej.

Siedziba krakowskiego oddziału LPP, w której znajdują się biura projektowe marek House oraz Mohito, jest już gotowa na przyjęcie pracowników. Nową przestrzeń dostosowano do potrzeb zespołu kreatywnego firmy modowej. Na nowoczesnej powierzchni 9 tys. mkw ma pracować 400 pracowników. Nową siedzibę oddano do użytku 20 kwietnia.



Projekt rozbudowy krakowskiego oddziału LPP, znajdującego się przy ulicy Bagrowej, rozpoczął się w marcu 2016 roku. – W ciągu niemal dwóch lat powstał nowoczesny budynek zaprojektowany dla prawie 400 osób. Z uwagi na obecną sytuację, dziś jeszcze nie wszyscy mogą się cieszyć jego udogodnieniami, bo gros osób pracuje zdalnie, ale technicznie jesteśmy gotowi na powitanie wszystkich pracowników – mówi Łukasz Piwoński, dyrektor ds. administracyjno-technicznych LPP. Z budynku będą korzystać zespoły dwóch modowych brandów Mohito oraz House.







Biurowiec o całkowitej powierzchni 9 tys. mkw. to budynek trzykondygnacyjny, który pomimo aktualnej sytuacji i wstrzymania przez spółkę większości inwestycji, w tym m.in. rozbudowy centrali w Gdańsku, został dokończony z racji zaawansowanego etapu budowy. Pomysłodawcą nowoczesnego wyglądu elewacji jest krakowski architekt Tomasz Zawisza, posiadający doświadczenie w projektowaniu i realizacji "zielonych" nieruchomości.



LPP zależało na stworzeniu siedziby, która będzie zarówno komfortowa dla pracowników, jak i energooszczędna. W tym celu zastosowano m.in. system rekuperacji powietrza, poprzez który ciepło w budynku jest odzyskiwane z powietrza wywiewanego, zmniejszając zapotrzebowanie na energię, zapewnia filtrację pomieszczeń z zanieczyszczeń oraz kurzu, zostawiając w nich świeże powietrze.







Dodatkowo, centrale wentylacyjne wyposażone są w najwyższej jakości filtry, zatrzymujące cząstki PM2.5 oraz PM10, a także komory z lampami UV likwidujące drobnoustroje. W oknach zastosowano szkło niskoemisyjne – popularne w zielonym budownictwie, a podłogi wyłożono antyalergiczną wykładziną. To wszystko w połączeniu z maksymalnie wykorzystanym potencjałem światła dziennego i żywą roślinnością zrealizowano z myślą o komforcie pracowników.



Zadbano również o strefy spotkań. Na parterze znajdują się sale konferencyjne oraz otwarte przestrzenie z hokerami. Podobnie jak w gdańskiej centrali LPP, również krakowską siedzibę wyposażono w budki telefoniczne o podwyższonym współczynniku pochłaniania dźwięku, co pozwala na komfortowe przeprowadzanie rozmów. Całość uzupełnia prawie 300-metrowa jadalnia.











