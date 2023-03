Władze Małopolski planują utworzenie nowoczesnej giełdy rolnej za 300 mln zł

Optymalną lokalizacją okazał się Kraków

Handel warzywami i owocami z e-biznesem

Ryszard Czaicki, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, komentuje: - Rolnicy bardzo oczekują na nową giełdę rolną. Docierają do nas informacje, że dla obecnej giełdy na Rybitwach w Krakowie planowane jest nowe zagospodarowanie, realizacja na tym terenie nowych inwestycji. W regionie potrzebna jest nowoczesna giełda i dobrze byłoby, by udziały i nadzór na nią mieli przedstawiciele samorządu. Tak byłoby w przypadku realizacji giełdy z inicjatywy władz Małopolski. Wstępnie brany jest pod uwagę teren na północy Krakowa. Zdecydowano, że taka lokalizacja będzie najlepsza ze względu na to, by zapewnić jak najlepsze warunki odbiorcom, a w Krakowie jest ich najwięcej, to m.in. właściciele sklepów, restauratorzy. Plany są takie, by na terenie giełdy był wydzielony osobny plac z żywnością ekologiczną. Mają być też inne funkcje np. związane z pakowaniem i sortowaniem towarów.