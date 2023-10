Władysław Kosiniak-Kamysz w Krakowie: Chcemy, żeby w Polsce chciało się żyć

Lider Polski 2050 zwrócił się też do niezdecydowanych wyborców. - Będą was próbowali straszyć. Opowiedzcie się za tym, co mówi wasza intuicja. Idźcie tam, gdzie jest nadzieja, gdzie jest więcej oddechu, poczucie wolności - przekonywał. Szymon Hołownia podziękował też kandydatom za ich ciężką pracę w regionach. - Widzimy, że od kilku tygodni wiatr wieje w nasze żagle. Trzecia Droga działa i zrobi robotę! - podkreślał.