Wkrótce wakacje. Szukasz pomysłów? Mamy kilka propozycji!

Czas wolny, czy to urlop czy wolny weekend, to odskocznia od codziennej rutyny. Przybywa tych, którzy poszukują ciekawych pomysłów i nowych inspiracji. Czas wolny z rodziną nie musi być nudny! Mamy dla Was kilka podpowiedzi.

Aby miło spędzić czas wolny, warto się wcześniej dobrze przygotować. Sprawdź nasze propozycje.

Wkrótce wakacje. Czas na wyjazd

Chcesz podszlifować swój angielski, a przy okazji zobaczyć trochę świata? Szukasz pracy i noclegu? A może poszukujesz wakacyjnego wyjazdu dla swojego dziecka? Biuro Podróży Mój Londyn pomoże Ci w decyzji: oferują kolonie i obozy młodzieżowe w najpiękniejszych zakątkach Polski. Jeśli zaś planujesz zatrudnić się jako wychowawca, tutaj nauczą cię wszystkiego: profesjonalne szkolenie i ciekawy sposób przekazują niezbędne informacje oraz ciekawostki i przykłady z życia, które na pewno pomogą mi w pracy z dziećmi. Szukasz pomysłów na weekend czy urlop? Sprawdź nasze propozycje! Pixabay Wierzą, że aktywny wypoczynek pomaga w prawidłowym rozwoju dziecka oraz wspiera je w poznawaniu świata i odkrywaniu jego tajemnic. Obozy i Szkolenia Relax and Sport organizując wypoczynek, mają na uwadze indywidualne podejście do każdego dziecka. Zielone szkoły, półkolonie, obozy letnie i zimowe – propozycji jest wiele, ale za wszystkim stoi pełen profesjonalizm, ale i pasja do pracy z dziećmi. Dzięki nim Twoja pociecha wróci z wypoczynku zainteresowana światem, pełna entuzjazmu i radości życia.

Niepokoisz się o bezpieczeństwo Twego dziecka podczas wyjazdu? Postaw na Biuro Organizacji Wczasów i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży “LECH93”. Ich motto to uczciwość, rzetelność i bezpieczeństwo uczestników wyjazdów. Mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem – nic ich nie zaskoczy. Ich głównym atutem jest profesjonalna opieka wychowawców i opiekunów, a także sprawdzeni przewoźnicy. Jednocześnie, organizując wyjazdy dzieci i młodzieży, potrafią zapewnić atrakcyjny program. Czy są to wypoczynek nad morzem, czy w górach, czy za granicą, czy też wyjazdy dla szkół – o nudzie nie ma mowy, ale niebanalny program ujęty jest w bezpiecznych ramach. Jeśli nasze pociechy są już wystarczające samodzielne, warto wysłać je na kolonie Freepik Turystyka dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tenis Club Piter Play to organizacja wszechstronnych obozów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Co ich wyróżnia? Elastyczna forma, współpraca z trenerami wielu dyscyplin sportu, którzy wspólnie sprawują opiekę nad uczestnikami obozów. Jak przyznają uczestnicy wyjazdów, atmosfera jest świetna, a instruktorzy zaangażowani i z charyzmą. Zależy im na rozwijaniu hartu ducha i pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży przez kształtowanie poprawnego rozwoju fizycznego i doskonalenie technik uprawianych dyscyplin sportowych.

Doświadczony klub żeglarski to Klub Żeglarski Horn Kraków. Wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana, ale pełna entuzjazmu kadra, sprawiają, że ich szkółka żeglarska daje nie tylko umiejętności, ale i zaraża pasją do żeglowania na całe życie. Tutaj skutecznie uczą odpowiedzialnego zachowania, samodzielności, szacunku dla środowiska. Organizują szkolenia motorowodne, żeglarskie, a także rejsy morskie. To nie wszystko: oferują półkolonie, warsztaty dla szkół i przedszkoli. Korzyści z nauki żeglarstwa? Dzieci są w stanie dłużej skoncentrować się na pracy, wykształcają logiczne myślenie, poprawia się kondycja fizyczna. Dzieci stają się samodzielne, odpowiedzialne i co najważniejsze, potrafią radzić sobie z wyzwaniami – bo tego wymaga od nich bycie na łódce. Wyjazdy sportowe, taneczne, piłkarskie, przygodowe, rekreacyjne - to Wyjazdyobozy.pl. Ich kadrę śmiało można nazwać profesjonalistami w każdym calu: to instruktorzy sportu, animatorzy, trenerzy dyscyplin: piłki nożnej, tańca, czy koszykówki. Z taką ekipą dziecko będzie się dobrze bawić i jednocześnie rozwijać swoje pasje. Czas na wyjeździe przeznaczony jest głównie na zajęcia, sport, rekreację, wypoczynek i kontakty między rówieśnikami. W przemyślany sposób - ograniczony na siedzenie dzieci przed telefonami. Warto podkreślić, że dziecko jest u nich zawsze na pierwszym miejscu. Zaletą jest też stały kontakt z rodzicami: są informowani na bieżąco, jak dziecko sobie radzi.

Profesjonalizm w każdym calu to Ekspedycja - kolonie, obozy, wycieczki. Ciekawe i nietuzinkowe opcje spędzania wolnego czasu, cały wachlarz wycieczek, obozów i atrakcji dla dzieci i młodzieży. Sprawdzone ośrodki w górach i nad morzem, relacje z wyjazdu rodzice otrzymują na bieżąco. Kolonie i obozy są świetnie zorganizowane, a wykształcona i ambitna kadra nie pozwala na nudę. Nie tylko umiejętnie zachęcą do zabawy, ale i nauczą czegoś pożytecznego. Świetnie wykorzystany czas na rozwijanie pasji i próbowanie nowych rozrywek. Wielka dawka pozytywnej energii! Wspólnie spędzony czas na wycieczce, to może być najlepsze przeżycie Pixabay Zajęcia zarówno dla dzieci, jak dla i dorosłych: lekcje pływania, nauka jazdy na nartach, rolkach i łyżwach, obozy i półkolonie letnie i zimowe, rodzinne wycieczki rowerowe, eventy sportowe. Pro-sport.krakow to team, który przekona i dzieci, i dorosłych do aktywnego stylu życia. Ruszaj się, a będziesz zdrów i pełen energii. Świetna kadra z mądrym podejściem do dzieci, zawsze dostępne informacje dla rodziców, świeże pomysły i życzliwa atmosfera sprawiają, że zajęcia czy wyjazd z nimi wręcz uzależniają!

Dla zajętych idealna będzie opcja proponowana przez Wycieczki jednodniowe STRAMA. Można wybrać się z nimi na wyjazd po Polsce, można wybrać wyjazd za granicę. Specjalizują się w dłuższych wycieczkach do Budapesztu, Pragi, Bratysławy, Egeru czy Wiednia. Świetni przewodnicy, doskonała organizacja i doskonały wybór pięknych miejsc są gwarancją, że wycieczki oceniane są na najwyższym poziomie. Na wspólne "wycieczkowanie" zapraszają zarówno mieszkańców Podhala i okolic, jak i turystów ze wszystkich zakątków Polski.

Wkrótce wakacje. Czas dla siebie

Kiedy nasze pociechy wyjadą, mamy chwilę dla siebie. Możemy się rozkoszować najlepsza kawą i winem w mieście, czyli odwiedzić Zakątek Cafe & Wine. To miejsce z klimatem, gdzie można złapać oddech przed kolejnymi obowiązkami i odsunąć od siebie miejski zgiełk. Magiczne miejsce z dużym wyborem win, pysznymi ciastka i desery, ale i kartą śniadań. Grzane wino z Zakątek Cafe & Wine sprawi, że świat wyda się lepszy!

Raj dla amatorów jazdy na hulajnodze! ScooterMode to profesjonalny serwis hulajnóg i rowerów elektrycznych. Mają tu wszystko, czego dusza zapragnie: baterie, części, akcesoria... Tutaj dowiesz się, jaką hulajnogę elektryczną wybrać i jak zabezpieczyć sprzęt przed kradzieżą. Modyfikują i serwisują hulajnóg elektryczne. Specjalizują się głównie w produkcji pakietów baterii litowo-jonowych. Dla nich elektryczne hulajnogi nie mają tajemnic, a nietypowe modyfikacje to ich specjalność. Jak wycieczka, to z pewnością przydadzą się takie akcesoria jak bagażniki dachowe, boxy dachowe czy uchwyty dla sprzętu wodnego (jak np. kajaki) - dla zmotoryzowanych, bagażniki, przyczepki i foteliki oraz akcesoria rowerowe dla amatorów jednośladów, a także plecaki i torby dla wszystkich. Wszystko, czego potrzebujesz do podróży i na spacer znajdziesz w jednym miejscu: e-bagazniki.pl. Możesz komfortowo podróżować w każdych warunkach!

Wkrótce wakacje. Czas dla dzieci

TuTaCaffe to wyjątkowe miejsce na zabawę dla dzieci i odpoczynek dla rodziców. Bawialnia dla młodszych dzieci, ze świeżo paloną kawą i domowym ciastem. Dzieci się wyszaleją, a rodzice odpoczną przy kawie. Imponująca, ale bezpieczna drewniana konstrukcja małpiego gaju sprawia, że maluchy ćwiczą na nim motorykę, wytrwałość i samodzielność. W edukacyjnym kąciku odbywają się zajęcia multisensoryki, gordonki i robotyki. Zajęcia w małej grupie innych dzieci, mogą nam podpowiedzieć, jak nasza pociecha poradzi sobie w przedszkolu. To miejsce, z którego nie chce się wychodzić; zarówno dzieciom jak i dorosłym.

Ich pasją są nowoczesne technologie związane z grafiką i robotyką. W KreaTech – Kreatywni Technologicznie wykorzystują swoje umiejętności, by dzielić się pasją z innymi. Organizują zajęcia na ferie i wakacje, konkursy, niezapomniane urodziny i kreatywne soboty, a nawet niezwykle spotkania z humanoidalnym robotem! W ciekawy i nowatorski sposób przekazują wiedzę. Dzieci mogą własnoręcznie wykonać mechaniczne konstrukcje, wziąć udział w walkach robotów i grach turniejowych, poznać tajniki elektroniki oraz druku 3D. Zainwestuj w przyszłość swojego dziecka! Wybierz dla niego pełną wrażeń podróż do świata nowoczesnych technologii. Sala zabaw – przytulna, kameralna i z magicznym dywanem to Bajkowy Zakątek. Jeśli zdarzyło się tak, że na majówkę zostajesz z dzieckiem w mieście, zaglądnij tutaj. Maluszek będzie zabawiony i szczęśliwy, bo dzieci mają tu wszystko, co potrzebne do świetnej i bezpiecznej zabawy, a na rodziców czeka pyszna kawa. Są zajęcia z animatorami, gordonki, zajęcia z robotyki, sensoplastyka, nauka języka angielskiego, warsztaty tańca. Miś Czerwona Kokarda zaprasza! Kto to? Zaglądnijcie, a go poznacie!

Tutaj odbędziesz niezwykłą podróż w czasie. Niech nazwa Was nie zmyli, bo to miejsce nie ma nic wspólnego z tradycyjnym muzeum. W interaktywnym Muzeum Elektroniki przekonasz się, że muzeum może być pełną emocji wyprawą w przeszłość, a nie martwymi eksponatami. Tutaj możesz nie tylko dotknąć wszystkiego, ale i zagrać. Pasjonaci, którzy stworzyli to miejsce, starają się, aby zbiory elektroniki powiedziały nam coś o naszym błyskawicznie zmieniającym się świecie. Kultowe gry wideo i retro konsole przyciągają, ale są i warsztaty: doświadczenia z elektrostatyki z piorunami dla starszych uczniów, obsługa odtwarzacza szpulowy czy klasycznej maszyny do pisania dla młodszych roczników, czy bajki z czasów rodziców dla przedszkolaków. Ciekawe atrakcje i duże emocje proponują Zakoatrakcje. To doskonała propozycja dla tych, którzy natrafili na deszczowy dzień w Zakopanem albo chcą zrobić przerwę od wypraw w góry. Fascynujący podwodny teatr, wciągający świat iluzji, miniaturowy świat 1000 myszek to tylko niektóre z propozycji dla małych i dużych. Nikt nie będzie się nudził. Jeśli dodać do tego zjazd pontonem z Wielkiej Krokwi czy góralski ślizg, czyli gigantyczną zjeżdżalnię spod Gubałówki, mamy przednią zabawę.

Strefa Biznesu - wyjazd na Majówkę dwa razy droższy