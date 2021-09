"Wizja globalna" - wystawa okładek książek Stanisława Lema na Plantach

W ramach ekspozycji można obejrzeć najpiękniejsze okładki polskich i zagranicznych wydań książek najchętniej tłumaczonego polskiego pisarza wszech czasów, ilustrujące niezwykłą popularność, jaką cieszył się Lem na świecie od Niemiec i Rosji po Turcję i Japonię, szczególnie w tzw. złotym okresie jego twórczości przypadającym na lata 60. i 70. XX wieku. Wyprawa przez kraje i epoki będzie zarazem fascynującą podróżą przez style ilustracji książkowej w darzonej dzisiaj ogromnym sentymentem drugiej połowie XX wieku.

– Podróż do świata Lema zaczyna się już w momencie dotknięcia okładki. Ideą wystawy jest pokazanie różnorodności i rozmachu, z jakim powstawały projekty inspirowane wizją literacką. To pierwsza taka wystawa w Krakowie, dlatego ogromnie się cieszę, że będzie ona dostępna dla wszystkich zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych – mówi kurator wystawy Przemek Dębowski, uznany grafik związany z wydawnictwem Karakter, autor okładek do nowych wydań książek Stanisława Lema, publikowanych przez Wydawnictwo Literackie.