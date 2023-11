Wiślacy chcą wrócić na zwycięską ścieżkę, wygrać mecz w Pucharze Polski i zmierzyć się z klubem z ekstraklasy

- Tak jest w piłce jak i w życiu. Wyciągasz wnioski, robisz co w twojej mocy, później wydaje się, że wszystko jest tak jak powinno być, ale nieraz tak bywa, że wracasz do punktu wyjścia. Widać, że nie docisnęliśmy tego tak, by takie mecze jak ten z Zagłębiem już się nie powtarzały - mówi Dawid Szot.

- Chcemy w Pucharze Polski iść do przodu i awansować. Widzimy, że fajne drużyny już awansowały do kolejnej rundy tych rozgrywek. Na pewno więc też chcielibyśmy awansować i trafić na jedną z nich w kolejnym etapie Pucharu Polski. Najpierw jednak trzeba pokonać we wtorek Polonię Warszawa. To jest dla nas priorytet. Po tym spotkaniu będziemy się skupiać na meczu z Lechią Gdańsk - dodaje obrońca "Białej Gwiazdy".

Aby awansować trzeba strzelać bramki. Wisła miała z tym problem w spotkaniu z Zagłębiem. - Przypomniały się mecze ze Stalą Rzeszów, Chrobrym Głogów, czy Wisłą Płock. Mieliśmy dużą przewagę, ale nie wykorzystaliśmy sytuacji. Miałem dwie okazje, które mogłem zamienić na bramkę. Szkoda. Przeprowadziliśmy dużo akcji oskrzydlających, czy też środkiem boiska, ale nie udało się zdobyć gola, bramkarz zagrał dobre spotkanie, ale to my głównie strzelaliśmy w niego albo obok bramki. Nadal więc musimy pracować nad skutecznością, by takie spotkania się nie powtarzały. Mam nadzieję, że był to ostatni taki mecz, w którym nie mogliśmy sforsować bramki rywala - komentuje Dawid Szot.