Wisła - Legia. Mecz Wisły Kraków z Legią Warszawa to hit 28. kolejki ekstraklasy [przewodnik online] 7.06

Naturalnym dublerem dla Macieja Sadloka mógłby być Mateusz Hołownia, ale on z Legią nie zagra, bo jest z niej wypożyczony i gdyby wystąpił, Wisła musiałaby za to słono zapłacić. Artur Skowronek nawet nie kryje, że nie podoba mu się ta sytuacja.

- Szczerze, to tego nie rozumiem. Po to się wypożycza piłkarza, żeby sprawdzić czy on się nadaje do powrotu do Warszawy czy nie. A kiedy to najlepiej sprawdzić, jak nie w meczu z drużyną, która ma taką jakość jak Legia? Nie rozumiem takich zapisów - podkreśla szkoleniowiec.

