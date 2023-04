Wisła Kraków. Zwycięstwo pięściarza „Białej Gwiazdy" Jarosława Iwanowa na gali Suzuki Boxing Night 21 w Rypinie

Mecz Polska - Niemcy był kolejnym etapem przygotowań „biało-czerwonych" do kwalifikacji (w tym Igrzysk Europejskich w Krakowie) do igrzysk olimpijskich, które odbędą się w 2024 roku w Paryżu. Walkom w Rypinie przyglądał się przybyły z Chicago nasz legendarny bokser, brązowy medalista IO 1988 w Seulu, były kandydat do tytułu zawodowego mistrza świata w wadze ciężkiej Andrzej Gołota.

28-letni Ukrainiec Jarosław Iwanow - od 2013 roku zawodnik Wisły Kraków, syn Ukrainki i Rosjanina, od 2015 roku posiadacz także obywatelstwa polskiego - ma na koncie pięć tytułów mistrza (2018-2022) i dwa tytuły wicemistrza Polski (2016-2017). W mistrzostwach Europy 2017 w Charkowie, Igrzyskach Europejskich 2017 w Mińsku i mistrzostwach świata 2019 w Jekaterynburgu odpadł w już I rundzie. Teraz myśli o olimpijskim występie w Paryżu.