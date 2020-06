Wisła Kraków zremisowała w Gdyni z Arką. To był plan minimum

Trener Artur Skowronek znów nieco pomieszał składem. Został jednak do tego zmuszony. Raz kartkową pauzą Vullneta Bashy, dwa kontuzjami, m.in. etatowego ostatnio prawego obrońcy Łukasza Burligi. W miejsce Albańczyka zobaczyliśmy pierwszy raz w podstawowym składzie Nikolę Kuveljicia.

W przeciwieństwie do meczu z Rakowem Częstochowa, tym razem to Wisła rozpoczęła wysoko, wyszła pressingiem na Arkę. Już w 4 min krakowianie byli bardzo blisko objęcia prowadzenia. Z rzutu wolnego uderzył Jakub Błaszczykowski, czym zaskoczył Pavelsa Steinborsa. Piłka odbiła się od słupka, a po chwili pechowo interweniował Adam Marciniak. Zabrakło dosłownie centymetrów, żeby piłka przekroczyła linię bramkową. Ostatecznie gola jednak nie było.

Po kilku minutach impet Wisły wyhamował, krakowianie zaczęli grać spokojniej. Wyglądali lepiej od Arki, kontrolowali to, co działo się na boisku, nie dopuszczali też do sytuacji pod swoją bramką. Problem w tym, że sami też ich nie kreowali. Wynikało to głównie z tego, że wiślacy swoje akcje rozgrywali nieco za wolno, pozwalali przesuwać się dobrze arkowcom w obronie. Brakowało takiego elementu zaskoczenia. Po pierwszej połowie tylko do tego jednak można się było przyczepić, jeśli chodzi o grę „Białej Gwiazdy”. Poza tym prezentowali się lepiej od gospodarzy, których często zatrzymywali już na ich połowie, a gdy arkowcom udało się już zagrać piłkę do Dawita Schirtladze, ten był powstrzymywany w sposób bezwzględny przez obrońców Wisły.